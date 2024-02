Speciale difesa: militari Israele, proseguono le operazioni a Khan Yunis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di terra delle Forze di difesa israeliane (Idf) continuano a fare irruzione nei siti del movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, mentre l'Aeronautica e la Marina israeliane colpiscono obiettivi appartenenti al gruppo armato. E' quanto riferiscono le Idf su X. Nella parte occidentale di Khan Yunis, la Brigata dei paracadutisti ha combattuto e ucciso decine di combattenti di Hamas, oltre ad aver scoperto e sequestrato armi, inclusi fucili d'assalto ed esplosivi. Sempre nella parte occidentale di Khan Yunis, le truppe del commando Maglan hanno ucciso diversi uomini armati di Hamas in combattimenti ravvicinati, tra cui tre miliziani che avevano lanciato missili anticarro, mentre le unità del commando Egoz hanno fatto irruzione in diversi siti di Hamas, dove sono stati trovati accessi ai tunnel. In un'altra zona di Khan Yunis, la Brigata paracadutisti dei riservisti 646 ha individuato un combattente di Hamas vicino a loro ordinando un attacco aereo. Poco dopo, altri tre miliziani sono stati avvistati e sono stati colpiti e uccisi durante gli attacchi. Infine, la Brigata Givati, sempre a Khan Yunis, ha ucciso diversi combattenti di Hamas e ha localizzato armi e documenti appartenenti ad Hamas, concludono le Idf. (Res)