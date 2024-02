Sardegna: donazioni sangue da record in Ogliastra, 2.768 sacche raccolte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ogliastrini si confermano ancora una volta campioni di generosità. Il Centro trasfusionale della Asl Ogliastra ha chiuso per il secondo anno consecutivo con il segno più per quanto riguarda le donazioni di sangue: se nel 2022 erano state 2464 le sacche raccolte (+17 per cento rispetto al 2021), nel 2023 si conferma il trend positivo, con ben 2768 sacche, 264 in più rispetto al 2022 (+10,7 per cento). Un risultato per niente scontato, dato che in altre zone d’Italia, purtroppo, si registrano cali significativi delle donazioni. E questo nonostante la domanda del prezioso liquido sia sempre in aumento. Uno straordinario esempio di solidarietà e altruismo, reso possibile grazie alla grande sensibilità della popolazione ogliastrina, al supporto delle Avis territoriali e all’instancabile lavoro del Centro trasfusionale della Asl Ogliastra, diretto da Giusy Cabiddu. "Non era facile migliorare il risultato del 2022, eppure ci siamo riusciti – spiega soddisfatta la direttrice del Centro – questo è stato possibile moltiplicando gli sforzi e le iniziative di raccolta. Abbiamo bussato alla porta di tante realtà del tessuto sociale del nostro territorio: scuole, forze dell’ordine, società sportive, associazioni. D’estate abbiamo portato l’autoemoteca sulle spiagge del nostro bellissimo litorale. C’è stato un grande lavoro di sensibilizzazione sulle persone per spiegare l’importanza della donazione devo dire che abbiamo avuto un’ottima risposta da parte di tutti". (segue) (Rsc)