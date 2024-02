Sardegna: donazioni sangue da record in Ogliastra, 2.768 sacche raccolte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri del 2023 confermano ancora una volta la provincia centro-orientale sarda, come territorio autosufficiente per quanto riguarda il fabbisogno di sangue. Non solo la Asl Ogliastra riesce a coprire le necessità interne, ma si afferma anche come realtà virtuosa e solidale, porgendo la mano alle altre aziende socio-sanitarie dell’Isola: "Nonostante la richiesta di sangue sia sempre in aumento – osserva Giusy Cabiddu – lo scorso anno abbiamo supportato altri territori, soprattutto Cagliari e Sassari. Dal sangue intero si ricavano diverse componenti, come le emazie concentrate, il plasma (da cui si ottengono gli emoderivati, come l’albumina) e le piastrine il sangue di fatto è una materia prima da cui è possibile fare tanti utilizzi. Da qui ne conseguono numerosi benefici come, ad esempio, la produzione di farmaci emoderivati". I cittadini interessati a donare il sangue possono recarsi al Centro trasfusionale di Lanusei (presso l’ospedale N.S. della Mercede), dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 12, previo appuntamento, telefonando allo 0782 490 229. "Non è la sacca di sangue che dà la vita, ma è il donatore – sottolinea Giusy Cabiddu – il sangue è un qualcosa che non si può sostituire, per questo invitiamo i donatori abituali a proseguire il proprio percorso e sollecitiamo tutti, soprattutto i più giovani, ad iniziare la propria carriera di donatori". (Rsc)