Stellantis: Tronzano, azienda non può fare a meno di Mirafiori

- Sono comprensibili le contrapposizioni, crediamo che saranno foriere di un risultato positivo. Siamo fiduciosi: noi non possiamo fare a meno di Stellantis e Stellantis non può fare a meno di Mirafiori. Lo ha affermato l’assessore alle Attività produttive del Piemonte Andrea Tronzano a margine della cabina economica del Nord Ovest in corso al Grattacielo Piemonte, commentando le ultime notizie sullo stabilimento di Stellantis a Torino. "Lavoreremo per tenerla sul nostro territorio. Prospettive concrete di arrivo di un altro produttore non ci sono ancora, ma stiamo lavorando anche per questo. Speriamo di poterlo portare in Italia e in Piemonte", ha concluso. (Rpi)