- Nel 2023 il tasso di disoccupazione in Portogallo si è attestato al 6,5 per cento. Questo quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) lusitano. Quello del 2023 è stato il secondo dato più basso più basso degli ultimi anni, dopo quello del 2022 (6,1 per cento). (Spm)