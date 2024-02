Giustizia: Borghi (Iv), stiamo coi sindaci, non prendiamo lezioni da Travaglio e Scarpinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il pregiudizio culturale non nasce oggi, ma è partito 30 anni fa: quello per il quale 'il sospetto è l'anticamera della verità', e 'non esistono innocenti ma colpevoli non ancora scoperti'. Questa cultura si è tradotta nelle leggi e, se non operiamo per estirpare questa cultura giacobina, populista e quindi in radice autoritaria, non siamo all'altezza del nostro compito. Questo significa essere riformisti: noi siamo dalla parte dei De Luca, del sindaco di Lodi Uggetti, del sindaco di Bari presidente dell'Anci, di Falcomatà. Non prendiamo lezioni da Travaglio e dal collega Scarpinato, e ci dispiace che qualcuno che pretende di definirsi riformista invece le voglia prendere". Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva al Senato, intervenendo in Aula durante la votazione degli emendamenti al ddl Nordio. (Rin)