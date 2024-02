Haiti: pronto a "rovesciare" il governo, leader paramilitare Philippe da ieri a Porto Principe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guy Philippe, ex commissario di polizia e leader paramilitare già tra gli animatori di un colpo di Stato nel 2004, è comparso martedì nella capitale di Haiti, Porto Principe, ribadendo l'intenzione di "rovesciare" il governo ad interim di Ariel Henry. "Avevo promesso alla mia gente che sarei arrivato qui prima del 7 febbraio. Non ho mai mentito al mio popolo", ha detto Philippe al quotidiano "Le Nouvelliste". Scortato "solo da due guardie del corpo", l'ex commissario ha promesso che oggi scenderà in piazza "con la gente" a lui vicina. La testata online "Gazette Haiti" descrive un clima di agitazione al passaggio di Philippe, con "rumori di raffiche di mitra" uditi in vari punti della città. A una radio locale Philippe ha anche detto di aver parlato con esponenti di diversi partiti politici, alludendo a una trattativa per compiere il suo progetto di "rivoluzione" anche con l'appoggio di Jean Charles Moïse, suo ex avversario politico e figlio del presidente Jovenel, ucciso nel 2021. (segue) (Mec)