Haiti: pronto a "rovesciare" il governo, leader paramilitare Philippe da ieri a Porto Principe (2)

- A fine gennaio Philippe aveva annunciato l'imminente arrivo nella capitale, chiamando gli oppositori a "camminare assieme" contro il potere, promettendo di "finire il lavoro" nello spazio di un paio di giorni se la popolazione locale "lo appoggia". I media haitiani sottolineano infatti che nella capitale, nonostante assicuri di avere ora la "struttura" per poter compiere una "rivoluzione", Philippe non ha mai goduto di particolare seguito. Nelle stesse ore il movimento "Risveglio nazionale", a lui vicino, aveva convocato una conferenza stampa per sostenere l'impresa: "L'ira del popolo si abbatterà su Ariel Henry", aveva spiegato il portavoce del movimento, Fedner Cerisier, secondo cui era iniziata l'ora "della disobbedienza civile". Philippe - che ha anche chiesto supporto alle Forze armate, alla Polizia e alla Bsap (unità deputata al controllo delle aree protette) -, respinge però qualsiasi ipotesi di "bagno di sangue", promettendo comunque "un cambio nelle condizioni di vita della popolazione, un calo della disoccupazione" e creando le condizioni per attrarre "investimenti stranieri". Il governo Ariel, secondo Philippe, è "sostenuto dalle ambasciate straniere" e intrattiene relazioni finanziarie con le stesse bande armate che dice di voler combattere. (segue) (Mec)