Haiti: pronto a "rovesciare" il governo, leader paramilitare Philippe da ieri a Porto Principe (3)

- Philippe era stato tra i protagonisti del colpo di Stato compiuto nel 2004 contro l'allora presidente, Jean-Bertrand Aristide, accusato - tra le altre cose - di aver vinto le elezioni in modo fraudolento. Arrivato a febbraio dalla confinante Repubblica Dominicana con un gruppo paramilitare, Philippe assumeva l'incarico di comandante dell'esercito ribelle, conquistando nel giro di una decina di giorni le città più importati del Paese. Alla fine del mese, sempre più sotto pressione, Aristide lascia potere e Paese dirigendosi nella Repubblica Centrafricana, mentre marines statunitensi e paracadutisti francesi occupano i centri del potere forzando la creazione di un governo ad interim. Nel 2006 Philippe si candida alle presidenziali ma, nonostante la ferma opposizione a un esecutivo poco gradito, ottiene meno dell'1 per cento dei consensi. Incriminato dalle autorità statunitensi per traffico di stupefacenti, Philippe si isola nella residenza di Pestel, nel sud del Paese, protetto dalle milizie. Nel 2016 vince un seggio al Senato, ma a gennaio dell'anno successivo viene arrestato ed estradato negli Usa, dove sconterà sei anni di carcere. L'uomo è tornato nel Paese a fine 2023. (segue) (Mec)