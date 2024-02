Haiti: pronto a "rovesciare" il governo, leader paramilitare Philippe da ieri a Porto Principe (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una situazione di instabilità che non accenna a diminuire. L’area metropolitana di Port-au-Prince, capitale di Haiti, è stata bloccata per quattro giorni in seguito a scontri tra gang e forze dell’ordine. La giornata con maggiore tensione è stata il 18 gennaio, quando si sono uditi spari e sono state erette barricate di pneumatici incendiati nei quartieri Solino e Delmas 24, generando caos e paura nella popolazione. Molti cittadini si sono rinchiusi nelle proprie abitazioni, mentre altri hanno provato a ripararsi in zone più tranquille della città. Le tensioni avanti da alcuni mesi ma gli scontri degli ultimi giorni sono collegati, secondo molti analisti, a manifestazioni antigovernative contro il primo ministro ad interim Ariel Henry. In uno scontro successivo tra manifestanti e polizia sono morte cinque persone mentre domenica 20 gennaio sono state rapite sei suore, insieme a un’insegnante all’autista del bus su cui viaggiavano. Nella capitale haitiana i sequestri sono all’ordine del giorno e il governo locale non riesce ad assicurare condizioni minime di sicurezza. (Mec)