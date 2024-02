Gaza: quotidiano libanese "Al Akhbar" pubblica le richieste di Hamas per la tregua con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas ha chiesto un cessate il fuoco permanente e il ritiro delle Forze di difesa di Israele (Idf) dalla Striscia di Gaza, nell’ambito dei negoziati per raggiungere un accordo su una tregua e lo scambio degli ostaggi israeliani e di prigionieri palestinesi. La proposta di Hamas contiene diversi punti, secondo quanto riferito dal quotidiano libanese “Al Akhbar”, considerato vicino al movimento "alleato" sciita Hezbollah. Queste le richieste principali: una completa (e reciproca) cessazione delle attività militari nella Striscia, comprese quelle aeree; il ritiro delle Idfdalle aree abitate della Striscia di Gaza fino alla linea di confine con Israele; il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani di età inferiore ai 19 anni (che non siano militari), nonché degli anziani e dei malati i cui nomi erano stati concordati durante la tregua dello scorso novembre in cambio del rilascio di tutti i prigionieri palestinesi di età inferiore ai 19 anni o superiore ai 50 anni o malati, oltre a 1.500 prigionieri palestinesi scelti da Hamas, di cui 500 stanno scontando l'ergastolo; garanzie che i prigionieri rilasciati non vengano nuovamente arrestati; il miglioramento delle condizioni dei restanti prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane e la rimozione delle restrizioni imposte loro dal 7 ottobre; impedire l’ingresso degli ebrei alla moschea di Al Aqsa e all'intera piazza del Monte del Tempio, ripristinando la situazione precedente al 2002 (data di inizio della seconda Intifada); ingresso nella Striscia di un minimo di 500 camion di aiuti al giorno, compreso il carburante; il ritorno di tutti gli sfollati alle loro case in tutta la Striscia senza restrizioni di movimento. (segue) (Lib)