Gaza: quotidiano libanese "Al Akhbar" pubblica le richieste di Hamas per la tregua con Israele (2)

- Tra le altre richieste di Hamas, secondo quanto riferito da "Al Akhbar", figurano: l'apertura di tutti i valichi di Gaza per consentire il movimento di persone e merci senza restrizioni; la fornitura di attrezzature di ingegneria pesante per lo sgombero delle macerie, di attrezzature per la protezione civile e per il ministero della Sanità; il ripristino delle attività degli ospedali e delle panetterie in tutta la Striscia; la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per l'allestimento di campi profughi, tra cui 60 mila edifici residenziali temporanei (roulotte e container) al ritmo di 15 mila a settimana; l'introduzione di 200 mila tende al ritmo di 50 mila a settimana; l'inizio del ripristino delle infrastrutture in tutta la Striscia, comprese quelle idriche, elettriche e di comunicazione; l'approvazione di un piano per la ricostruzione di tutti gli edifici residenziali, commerciali e pubblici distrutti a causa dei combattimenti; il rinnovo di tutti gli aiuti umanitari forniti ai residenti della Striscia di Gaza e in particolare del funzionamento dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi (Unrwa); la fornitura del gasolio necessario al funzionamento della centrale elettrica di Gaza e necessario a tutti i settori della Striscia: l'obbligo per Israele di soddisfare le esigenze della Striscia di Gaza nel settore dell'elettricità e dell'acqua, nonché l'inizio dei colloqui indiretti per raggiungere un accordo di stabilità. (segue) (Lib)