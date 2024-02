Roma: Tagliavanti (Cciaa), opere Pnrr e Giubileo occasioni da non perdere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Il convegno di oggi sull'andamento delle opere realizzate con i fondi del Pnrr e del Giubileo a Roma "lo giudico molto positivamente. Si vede un concorso della città per poter arrivare con successo a un obiettivo, che consiste nel realizzare le quasi 2 mila opere tra Pnrr e Giubileo che si stanno sviluppando a Roma". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio, Lorenzo Tagliavanti, a termine del convegno "Un anno di Opgr, osservatorio Pnrr e Giubileo Roma, aggiornamento monitoraggio", nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, a Roma. "Questo significa non solo avere le opere, ma anche una città migliore dal punto di vista della vivibilità e del sistema ecomomico e della capacità dell'amministrazione dei nostri enti locali. Un obiettivo che non possiamo perdere", ha concluso. (Rer)