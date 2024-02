Ucraina: Borrell, fondamentale sostenere Kiev in difesa e percorso verso Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la politica estera europea "non c'è niente di più importante che sostenere l'Ucraina". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro ucraina, Denys Shmyhal, a Kiev. "Questa guerra riguarda direttamente la nostra sicurezza quindi mi creda, caro primo ministro, l'Ucraina rimane una priorità assoluta per l'Unione europea e in particolare per la nostra politica estera e di sicurezza", ha detto. "Sono felice di dire che ci siamo impegnati a sostenervi nella vostra giusta difesa contro l'aggressore e nel cammino verso l'Europa, ed entrambe le cose vanno di pari passo. Dovete vincere la guerra e dovete ottenere la pace, e il modo migliore per averle entrambe è il vostro cammino verso l'Unione europea", ha concluso Borrell. (Beb)