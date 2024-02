Lavoro: sindacati Roma, è Capitale precarietà, dimezzati contratti tempo indeterminato in 15 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Luca Bozzi della segreteria regionale della Cisl del Lazio: "Stando agli indicatori su occupazione giovanile e femminile potremmo pensare di essere davanti a un quadro che sembra confortante, in realtà la situazione reale è completamente diversa: i tre volani, servizi, commercio e turismo che a Roma continuano ad assorbire la maggioranza delle assunzioni, sono comparti che non danno assolutamente garanzie di lavoro stabile e sicuro. E questo non ci fa sperare in un futuro diverso rispetto agli ultimi 15 anni. C'è stata una ripresa rispetto al 2020-2021 - ha sottolineato Bozzi - ma il senso di precarietà che insiste su giovani e donne ci fa comprendere che bisogna sfruttare fino in fondo le opportunità dei finanziamenti che stanno permettendo a Roma di crescere per far crescere anche il lavoro". Per Pierluigi Talamo della segreteria della Uil di Roma e Lazio, l'osservatorio regionale che abbiampo attivato da qualche anno sul precariato studiamo l'andamento dei contratti: i contratti atipici e precari purtroppo la fanno da padrone. Da gennaio a settembre del 2023, periodo dell'ultima rilevazione, abbiamo contato 733 mila rapporti di lavori attivati, numero secondo soltanto alla Lombardia, ma se analizziamo la natura di questi contratti scopriamo che di questo totale soltano 110 mila contratti sono a tempo indeterminato. In assoluto a oggi l'81 per cento del lavoro è precario e il 19 per cento è lavoro stabile: un dato superiore a quello della media nazionale. In confronto allo stesso periodo del 2022 scopriamo che di fatto sono aumentati i contratti precari e diminuiti quelli a tempo indeterminato". (Rer)