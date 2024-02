Giustizia: Gasparri (FI), dati eclatanti su fallimento reato abuso d'ufficio, noi difendiamo sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- I dati sul fallimento dell'abuso d'ufficio sono eclatanti. Lo ha dichiarato il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, intervenendo in Aula sul ddl Nordio. "Secondo dati del ministero della Giustizia - ha proseguito -, nel 2022 sono stati archiviati 3.536 fascicoli aperti per abuso d'ufficio su 3.938, cioè il 90 per cento dei casi. Nel 2022, su 205 sentenze per abuso d'ufficio, ci sono state otto condanne, cioè l'8,8 per cento. Nel 2021, sempre secondo dati del ministero della Giustizia, su 4.745 indagini per abuso d'ufficio ne sono state archiviate 4.121, l'87 per cento. Su 318 sentenze le condanne sono state 9, il 2,8 per cento". "È evidente che questo reato non ha funzionato, Come Ricci del Pd, noi difendiamo i sindaci. Non li difende il Pd, che ha abbandonato anche gli esponenti del suo partito che poi si sono rivelati innocenti. Viva la giustizia vera", ha concluso. (Rin)