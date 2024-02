Ucraina: Shmyhal, visita di Borrell a Kiev conferma sostegno di Ue al nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita a Kiev dell'Alto rappresentante europeo Josep Borrell conferma l'incrollabile sostegno dell'Ue all'Ucraina. Lo ha affermato il primo ministro dell'Ucraina, Denys Shmyhal, nel corso di una conferenza stampa congiunta a seguito dell'incontro con Borrell nella capitale ucraina. "L'odierna visita di Borrell è una nuova conferma del sostegno costante dell'Ucraina dell'Ue, ed è anche una conferma dell'attenzione personale di Borrell all'Ucraina", ha sottolineato il premier. Shmyhal ha inoltre evidenziato l'importanza di ottenere la vittoria nel conflitto con la Russia per ottenere stabilità e sicurezza non solo in Ucraina, ma in tutta l'Europa. (Kiu)