Lazio: Pd, oggi giornata contro bullismo ma Giunta Rocca lascia senza risorse

- In una nota il Gruppo del Partito Democratico del Consiglio regionale del Lazio, comunica: "Oggi è la giornata che celebra la lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. La Regione Lazio aveva approvato con il voto unanime dell'aula una legge importante sul tema, la numero 2 del 2016. Peccato che per il 2024 questa legge sia stata completamente definanziata. Ci auguriamo che la maggioranza voglia correggere questo errore perché il tema non può essere oggetto di economie o di divisioni", conclude il Pd Lazio. (Com)