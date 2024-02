Roma: Ciucci (Ance Acer) su gara Pigneto, modello a inviti non sostenibile con molti cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gara per riqualificare la stazione del Pigneto, andata deserta per tre volte, "secondo noi è andata con un modello che non è più sostenibilie, che è la procedura a inviti. Nel momento in cui le imprese hanno un portafoglio lavori pieno" per lo sviluppo di molti cantieri tra Pnrr e Giubileo "il mercato dovrebbe essere aperto. La procedura corretta da applicare è quella della procedura aperta, in modo che le imprese che si vogliono confrontare, che hanno un po' meno portafoglio lavori, possano concorrere anche su interventi così specialistici". Lo ha detto il presidente di Ance Roma Acer, Antonio Ciucci, interpellato a margine della presentazione dei dati del monitoraggio dell'osservatorio "Pnrr e Giubileo" nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, a Roma. (Rer)