Giustizia: Fregolent (Iv), grigiore traffico influenze serve a colpire avversari politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho proposto una legge sulle lobby perché molti che lavorano correttamente rischiano di essere incriminati a causa dell'incertezza normativa". Lo ha detto in Aula al senato la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent durante la votazione degli emendamenti al ddl Nordio. "Per questo serve una legge di trasparenza. L'attuale normativa del traffico di influenze serve a mantenere un limbo, un grigiore. Sia mai che in quel grigiore si possa conservare un certo potere di colpire, in un momento preciso, un avversario politico", ha concluso. (Rin)