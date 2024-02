Mafie: Verini (Pd), sostenere lavoro per legalità commissari Anzio e Nettuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro dei Commissari di Anzio e Nettuno, sciolti per infiltrazioni mafiose, deve continuare. Così Walter Verini, capigruppo Pd in Commissione Antimafia. "Ieri la Commissione Antimafia, facendo seguito anche alla richiesta del gruppo del Pd, - aggiunge - ha ascoltato in audizioni molto importanti - dopo la missione di qualche settimana fa - i Commissari dei due Comuni, che hanno illustrato il lavoro di bonifica e trasparenza avviato in questi mesi, iniziando a produrre risultati davvero significativi. Ma la presenza delle organizzazioni criminali continua. Lo testimoniano i gravi fatti di minacce e intimidazioni verificatisi nelle scorse settimane ai danni di imprese ed esercenti. Lo testimoniano i legami ancora vivi tra clan 'ndranghetisti, camorristi, clan del litorale laziale con società che gestiscono attività e imprese". (segue) (Com)