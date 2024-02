Tunisia: nuova legge consente a Banca centrale finanziare il deficit dello Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra tunisina ha indicato che le risorse dello Stato non sono sufficienti a coprire tutte queste spese, per questo motivo è necessario ricorrere in via eccezionale alla Bct, per stimolare gli investimenti e la crescita economica. Nemsia ha rassicurato sul fatto che questa misura “non avrà un impatto negativo sull'inflazione, sulla liquidità o sul tasso di cambio”, poiché l'importo recuperato dalla Bct non sarà utilizzato solo per finanziare la spesa dei consumatori, ma anche per stimolare gli investimenti e creare ricchezza nel Paese. "L'entità di queste agevolazioni è stata attentamente studiata affinché abbiano solo un impatto relativo sull'inflazione e non intacchino in alcun modo la disponibilità monetaria", ha dichiarato Namsia, aggiungendo che "la Tunisia non è mai stata in ritardo nel ripagare i propri debiti e qualsiasi rinegoziazione sarebbe una forma di riconoscimento delle difficoltà che potrebbero minare l'immagine e la credibilità del Paese". (Tut)