- Gaza: fonti, Israele non accetterà la richiesta di Hamas di fermare la guerra - Israele non sarebbe disposto a fermare la guerra nella Striscia di Gaza, come richiesto dal movimento islamista palestinese Hamas. Lo riferisce il portale del quotidiano israeliano “Yedioth Ahronot”, citando funzionari di Israele, secondo cui Hamas avrebbe chiesto anche il rilascio di 1.500 prigionieri palestinesi di “alto-profilo” detenuti nelle carceri israeliane. Al momento l’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato al quotidiano “Times of Israel” di non avere ancora una risposta alle richieste di Hamas. La sequela di indiscrezioni giunge mentre in queste ore Netanyahu incontrerà il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken. Finora Hamas non ha pubblicamente reso nota la proposta per liberare gli ostaggi, ma, secondo indiscrezioni stampa, prevedrebbe tre fasi, ciascuna della durata di 45 giorni. In particolare, la prima fase comporterebbe il rilascio degli ostaggi fragili (donne, minori, anziani) in cambio di prigionieri palestinesi, l’interruzione di tutte le attività militari e il ridispiegamento dei militari israeliani nelle zone non popolate di Gaza e l’ingresso di più aiuti nella Striscia. Nella seconda fase, Hamas libererebbe tutti gli ostaggi israeliani maschi, in cambio del rilascio di 1.500 prigionieri palestinesi – di cui 500 indicati da Hamas -, come contropartita per il ritiro delle Forze di difesa israeliane e per la fine dell’embargo su Gaza. La terza e ultima fase prevedrebbe, secondo Hamas, lo scambio dei corpi degli ostaggi israeliani e dei miliziani palestinesi. In occasione dell’attacco di Hamas il 7 ottobre 2023 in Israele sono state rapite circa 240 persone, 132 delle quali si trovano ancora detenute a Gaza, dopo il rilascio di circa cento ostaggi lo scorso novembre. Mentre proseguono le operazioni israeliane a Gaza, il quotidiano “Wall Street Journal” ha rivelato che almeno 50 dei 132 ostaggi ancora nelle mani di Hamas potrebbero essere morti. (segue) (Res)