- Medio Oriente: Arabia Saudita, no a pace con Israele senza riconoscimento Stato palestinese - Non ci saranno relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Israele finché non verrà riconosciuto lo Stato palestinese. Lo afferma il ministero degli Esteri saudita in un comunicato stampa, confermando la ferma posizione del Regno nei confronti della causa palestinese e la necessità per la popolazione di far valere i propri diritti legittimi. "Il Regno dell'Arabia Saudita ha detto all'amministrazione statunitense che non ci saranno relazioni diplomatiche con Israele, a meno che non venga riconosciuto uno Stato palestinese indipendente, entro i confini del 1967, con Gerusalemme est come capitale, termini l'aggressione israeliana contro la Striscia di Gaza e tutto il personale dell'esercito di occupazione israeliano si ritiri da Gaza", si legge nella dichiarazione. La diplomazia di Riad ha invitato i "membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu, che non hanno ancora riconosciuto lo Stato palestinese, ad accelerare il riconoscimento dello Stato palestinese entro i confini del 1967 con Gerusalemme est come capitale, affinché il popolo palestinese possa realizzare i propri diritti legittimi e raggiungere una pace globale e giusta per tutti”. Prima dell’attacco del movimento islamista palestinese Hamas in Israele il 7 ottobre scorso, c’erano segnali di avvicinamento tra Tel Aviv e Riad, sulla scia degli Accordi di Abramo del 2020. (Res)