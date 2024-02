Sport: Rocca, mancanza impianti crea frattura sociale, nel Lazio conferenza programmatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di impianti sportivi crea "una forte frattura sociale, specie per l'accesso delle fasce più deboli della popolazione, che sono quelle che pagano di più questa situazione". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel suo intervento in occasione del convegno convegno alla Camera dei deputati dal titolo "Il diritto allo sport. Attuare l'articolo 33 della Costituzione". A livello regionale "abbiamo deciso di lanciare una conferenza programmatica dello sport, di investire e fare in modo che le società sportive, in prima linea, possano accedere in maniera privilegiata a finanziamenti: questa la considero una una sfida enorme" anche perché "lo sport è la difesa immunitaria della nostra società".(Rin)