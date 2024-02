I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mps: nel 2023 utile netto di 2 miliardi di euro, torna dividendo - Banca Monte dei Paschi di Siena chiude l’esercizio 2023 con un utile netto pari a 2 miliardi di euro, a fronte di una perdita di 178 milioni nel 2022. La Banca torna a distribuire un dividendo, in anticipo di due anni rispetto al target del piano: il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea dei soci - prevista per l’11 aprile 2024 - il pagamento di un dividendo in contanti per azione di 0,25 euro, per un ammontare complessivo di 315 milioni di euro. Tale distribuzione, se autorizzata dalla Banca centrale europea ed approvata dall’Assemblea degli azionisti entro la data prevista per l’assise, avrà luogo con data di stacco cedola il 20 maggio 2024. Nel 2023 Mps registra anche una solidità patrimoniale ai vertici del sistema, con un Cet1 ratio fully loaded al 18,1 per cento in crescita di 248 punti base su base annua. I risultati al 31 dicembre 2023 – si legge in una nota – confermano l’efficacia della strategia di banca commerciale, con il rafforzamento del proprio posizionamento ed un’organica profittabilità sostenibile. L’utile del quarto trimestre, inclusivo di 466 milioni di euro di rilasci netti di accantonamenti su fondi rischi e oneri e di un positivo effetto netto delle imposte per 339 milioni di euro, è pari a 1,1 miliardi di euro e risulta in crescita rispetto a quello contabilizzato nel trimestre precedente, pari a 310 milioni di euro. (segue) (Rin)