I fatti del giorno - Italia (2)

- Agricoltura: Renzi su proteste, Lollobrigida ha sbagliato tutto, Meloni lo mandi a casa - "L’Europa deve cambiare alcune linee, c’è un eccesso di ideologia nel programma di von der Leyen e Timmermans ma in Italia i trattori hanno un facile obiettivo perché il governo, o meglio il ministro dell'Agricoltura, ha sbagliato tutto. Da un lato liscia il pelo alla protesta e dall’altro proprio lui ha alzato le tasse quest’anno agli agricoltori”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ad “Agorà” su Rai3. “Sintesi: Renzi e Martina nel 2016 tolgono l’Irpef agli agricoltori, 248 milioni di euro, e poni Meloni e Lollobrigida mettono l’Irpef, più 248 milioni”, ha aggiunto. “Lollobrigida si è organizzato una marcia su Roma al contrario. Se fossi Meloni lo manderei a casa, in quel ministero serve un ministro non un cognato e ne metterei uno competente”, ha concluso Renzi. (segue) (Rin)