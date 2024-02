I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commercio: Istat, calano vendite al dettaglio a dicembre - A dicembre 2023 si stima, per le vendite al dettaglio, un calo congiunturale dello 0,1 per cento in valore e dello 0,5 per cento in volume. È quanto emerge dal report dell’Istat sul commercio al dettaglio a dicembre 2023. Sono in diminuzione le vendite dei beni alimentari in valore e in volume (rispettivamente -0,2 per cento e -0,9 per cento) e quelle dei beni non alimentari in volume (-0,2 per cento), mentre sono stazionarie quelle in valore. Nell’ultimo trimestre del 2023, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio aumentano in valore (+0,3 per cento) e subiscono una flessione in volume (-0,2 per cento). Le vendite dei beni alimentari crescono in valore (+0,3 per cento) e diminuiscono in volume (-0,2 per cento) mentre le vendite dei beni non alimentari non subiscono variazioni in valore e calano in volume (-0,2 per cento). Su base tendenziale, a dicembre 2023, le vendite al dettaglio aumentano dello 0,3 per cento in valore e registrano un calo in volume del 3,2 per cento. (segue) (Rin)