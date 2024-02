I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inflazione: Urso, Italia paese europeo con migliore performance - L’Italia "è il paese con la migliore performance sull’inflazione”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, al convegno “Le Pmi e la sfida del Made in Italy: opportunità, strumenti e azioni” organizzato da Fenapi. Urso ha ricordato la conferma arrivata ieri dall’Ocse che “ha previsto per il 2024 un’inflazione all’1,8 per cento, ben inferiore al alla media europea”. Il ministro ha anche sottolineato i dati positivi sulla fiducia delle imprese e sulla produzione, “malgrado le difficoltà del nostro principale cliente, la Germania”. (segue) (Rin)