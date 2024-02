I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo: Conte, con Meloni e Salvini solo nuove tasse, è festa solo per banche - “Ormai siamo in piena farsa. Con i trattori per strada Lega e Fratelli d’Italia litigano su chi ha imposto nuove tasse agli agricoltori. Ecco i volti, sono loro che hanno imposto nuove tasse e costretto gli under 36 che comprano la prima casa a pagare imposte ipotecarie e catastali”. Lo afferma il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un video pubblicato sui social nel quale mostra i volti della premier Giorgia Meloni e del leader della Lega Matteo Salvini. L’ex premier ricorda il “raddoppio dell’Iva sui prodotti per l’infanzia”, il taglio “ai fondi per la disabilità” e “alle pensioni”. “La furia di Lady Tax Meloni per nuovi tagli e tasse non risparmia nessuno, ma qualcuno che se la cava benissimo c’è: le banche”, prosegue l’ex premier. Ricordando la norma sugli extra profitti alle banche che “si è rimangiata completamente” vediamo un 2024 che certifica per “Unicredit miliardi di utili da distribuire agli azionisti; per Banca Intesa 7,7 miliardi: incrementi nell’ordine del 50 per cento per la prima, del 76 per cento per la seconda eppure non riceviamo nemmeno un euro euro da questi utili da poter distribuire alla collettività”, sottolinea il leader del M5s. “Meloni, facci una cortesia; ora che è iniziata la campagna elettorale per le europee sui palchi non ci vendere le solite chiacchiere che vai contro poteri forti. Nell’Italia di Giorgia Meloni è festa per pochi, i soliti”, conclude Conte. (Rin)