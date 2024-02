Romania: Iohannis, almeno una posizione rilevante nell'Ue sia occupata dall'Europa dell'est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe inammissibile che nessuna posizione rilevante nell'Ue venisse ricoperta da una persona dell'Europa dell'est dopo le elezioni del Parlamento europeo di quest'anno. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in una conferenza stampa a Strasburgo insieme alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Iohannis ha aggiunto che nel 2019 "le cose sono andate male" e questo è uno dei motivi per cui molti europei dell'est si sentono esclusi. "Sarebbe inammissibile che nessun posto venga ricoperto da una persona proveniente dai nuovi Stati membri, cioè dall'est. Penso che nel 2019 sia stato sbagliato, tutte le posizioni rilevanti erano ricoperte da persone, pur molto competenti, della vecchia Europa ed è uno dei motivi per cui molti est europei si sentono esclusi. È un errore e sarebbe bello se non si ripetesse", ha detto Iohannis. Il presidente Iohannis ha sottolineato che "la scelta della leadership dovrebbe essere fatta anche su base regionale". (Rob)