Sport: Rocca, valore eventi è risorse, esempio è riqualificazione area per Ryder Cup a Roma

- Sugli eventi e la realizzazione di nuove opere "si fa sempre polemica ma andate a parlare con i cittadini, con le centinaia di migliaia di persone che vivono nell'area in cui si è svolta la Ryder Cup. Oggi è un'area che è completamente senza traffico, è un'area che è completamente riqualificata". Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel suo intervento in occasione del convegno convegno alla Camera dei deputati dal titolo "Il diritto allo sport. Attuare l'articolo 33 della Costituzione". Ampliando il discorso, Rocca ha voluto sottolineare come non ci sia "soltanto il grande evento in se, che è stato uno degli eventi sportivi più importanti della nostra storia, ma il fatto che gli eventi muovono le risorse". (Rin)