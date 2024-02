Difesa: azienda turca Baykar, in costruzione fabbrica droni vicino a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda di difesa turca Baykar ha iniziato a costruire una fabbrica di droni vicino a Kiev, in Ucraina. Lo ha detto l’amministratore delegato della società, Haluk Bayraktar, citato dal quotidiano turco “Daily Sabah”, spiegando che lo stabilimento in costruzione potrebbe dare lavoro a circa 500 persone. “Abbiamo bisogno di circa 12 mesi per terminare i lavori, poi penseremo ai macchinari interni, alle attrezzature e alla struttura organizzativa”, ha affermato Bayraktar a margine del World Defense Show organizzato a Riad, in Arabia Saudita. L’Ad di Baykar ha sottolineato che l’azienda ha accordi per la fornitura del suo drone Bayraktar TB2 a circa 30 Paesi. Ad oggi non è ancora noto che la fabbrica di droni in fase di realizzazione a Kiev produrrà droni del modello TB2 o di quello più avanzato TB3. Come riporta “Daily Sabah”, l’aeromobile da combattimento senza pilota (Uav) Bayraktar TB3 ha compiuto il suo volo inaugurale lo scorso ottobre, mentre a gennaio ha superato con successo il quindicesimo test. Rispetto al TB2, il drone TB3 è in grado di rimanere in aria più a lungo, nonché di raggiungere altitudini più elevate e trasportare più munizioni. (segue) (Tua)