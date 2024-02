Difesa: azienda turca Baykar, in costruzione fabbrica droni vicino a Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I droni fabbricati dall’azienda turca Baykar hanno assunto sempre più importanza a livello globale dopo essere stati impiegati in vari conflitti, tra cui quello in Ucraina, dove hanno svolto un ruolo significativo nel contrastare le forze russe nelle prime fasi dell’invasione di Mosca. A luglio 2023, la Baykar aveva concluso un accordo per la vendita del suo drone Bayraktar Akinci all’Arabia Saudita, descritto come il più grande contratto di difesa nella storia della Turchia. L’Ad Haluk Bayraktar ha ricordato che l’azienda si è attestata nel 2021 e nel 2022 come leader delle esportazioni nell’ambito della difesa e dell’industria aerospaziale del Paese, e ha mantenuto la prima posizione anche nel 2023, rappresentando il 32 per cento di tutte le esportazioni del settore. Lo scorso anno, il valore delle esportazioni totali dell’industria della difesa e dell’aviazione della Turchia ha raggiunto i 5,5 miliardi di dollari. (Tua)