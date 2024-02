Francia: commissionati ad Alstom 103 vagoni della metro di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ile-de-France Mobilité, azienda di trasporto pubblico della regione di Parigi, ha commissionato ad Alstom 103 vagoni della metropolitana per 1,1 miliardi di euro. "Questa nuova commessa punta a permettere ad Alstom di mettere in sicurezza le sue catene di approvvigionamento adattandosi all'avanzata dei lavori di infrastrutture necessari", si legge in una nota. I vagoni sono destinati alle linee 8, 12 e 13 della metropolitana di Parigi. (Frp)