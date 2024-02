Albania: Rottigni (Intesa Sanpaolo), accordo con Cdp rafforza solido rapporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo concluso ieri a Tirana tra Intesa Sanpaolo Bank Albania e Cassa depositi e prestiti è parte di un programma articolato in più tranche che interesserà anche alcuni altri Paesi dove è presente Intesa Sanpaolo. “Dopo quello recentemente sottoscritto in Serbia, l’accordo rappresenta un ulteriore segnale del rafforzamento del già solido rapporto che il gruppo ha sviluppato nel corso degli anni con Cassa depositi e prestiti, condividendo obiettivi comuni, finalizzati allo sviluppo delle relazioni economiche tra Albania e Italia”. Lo dichiara in una nota Marco Elio Rottigni, Chief International Subsidiary Banks Division di Intesa Sanpaolo. “Il contratto di finanziamento a lungo termine per un importo pari a 10 milioni di euro sottoscritto dalla nostra Intesa Sanpaolo Bank Albania - tra le maggiori banche sul mercato albanese - punta a sostenere le Pmi albanesi che intendono cogliere le numerose opportunità offerte dalla green economy, dall'imprenditoria sociale, dall'agricoltura sostenibile, dall'economia circolare e dall'ecoturismo. (segue) (Rin)