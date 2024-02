Cina: crollo Borse, Pechino nomina nuovo presidente Commissione di regolamentazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso, le voci sull'incontro tra Xi e le autorità di regolamentazione hanno infuso timida fiducia nei mercati. L'indice Csi 300, che replica la performance dei primi 300 titoli negoziati alle Borse di Shanghai e Shenzhen, è rimbalzato fino al 3,4 per cento dopo la notizia. Da gennaio 2021, l'indicatore è crollato del 38 per cento, toccando il minimo da cinque anni in questa settimana. Nell'ultima fase di perdita, il mercato cinese onshore ha ceduto complessivamente 3,1 mila miliardi di dollari. Altri duemila miliardi di dollari, secondo l'emittente statunitense "Bloomberg", sarebbero evaporati a Hong Kong. La performance fa eco all'andamento delle azioni cinesi nel 2015, anno in cui i titoli crollarono di oltre il 40 per cento cedendo più di cinquemila miliardi di dollari. Stando a un rapporto pubblicato da Goldman Sachs, la rivalutazione delle azioni richiede "riforme, coerenza politica e piani per affrontare i problemi macrostrutturali", anche se gli acquisti da parte di enti pubblici "potrebbero contribuire a spezzare la spirale discendente" dei mercati. (Cip)