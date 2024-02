Lazio: Califano (Pd), presentata mozione in consiglio regionale per voto a fuori sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, questa mattina ha presentato una mozione per chiedere di estendere finalmente il diritto di voto a tutti i fuori sede. In una nota Califano spiega: "Nel nostro Paese 5 milioni di persone vivono lontane dal proprio comune di residenza e a ogni elezione sono costrette a spostarsi, a proprie spese, per esercitare questo diritto-dovere. Un problema che coinvolge in prima persona anche tantissimi cittadini della nostra Regione. Secondo dati Ipsos relativi alle ultime elezioni politiche del 25 settembre 2022, la classe d'età nella quale si è riscontrato il tasso di astensione più alto è stata quella tra i 18 e i 34 anni, con una percentuale del 42,7 per cento. Proprio quella nella quale si colloca la maggior parte dei cittadini fuorisede". (segue) (Com)