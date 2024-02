Lazio: Califano (Pd), presentata mozione in consiglio regionale per voto a fuori sede (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge che permetterebbe di estendere il diritto di voto - prosegue Califano - è stata approvata alla Camera, ma è ferma al Senato da 7 mesi e alle prossime elezioni europee rischia di ripetersi la stessa drammatica situazione per studenti, lavoratori e tutti coloro che devono spostarsi per motivi di salute. Proprio qualche giorno fa il ministro Piantedosi ha dichiarato che i tempi sono ormai troppo ristretti dimostrando la mancanza totale di una volontà politica di questo governo e un totale disinteresse a garantire l'effettivo esercizio di voto di 5 milioni di possibili elettori. Pur non essendo una competenza diretta della giunta e del consiglio regionale è assolutamente necessario fare il nostro accendendo un faro su questo cortocircuito". (segue) (Com)