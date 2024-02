Lazio: Califano (Pd), presentata mozione in consiglio regionale per voto a fuori sede (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mozione impegna il presidente della Regione - conclude Califano - a farsi parte attiva presso la Conferenza Stato-Regioni affinché sia convocato un tavolo di lavoro sul tema del voto fuorisede in vista delle tornate elettorali previste per il 2024. Sollecitare il parlamento affinché la Proposta di legge sia celermente approvata dal Senato della Repubblica, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in tempi utili perché possa essere applicabile in occasione delle imminenti elezioni europee e amministrative. Sollecitare il governo affinché favorisca e promuova l'approvazione della suddetta Proposta di Legge, emanando tempestivamente i connessi decreti attuativi". (Com)