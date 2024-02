© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha battagliato per una vita, con tratti talvolta intransigenti, per tenere nel dibattito politico e culturale italiano la straordinaria lezione di suo padre, Aldo Moro. Ora, per chi crede, lo riabbraccia nell'infinità. E ci piace pensare che lo faccia nella luce, perché - come scrisse il padre - sarebbe bellissimo". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva al Senato. (Rin)