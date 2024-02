Ocse: a dicembre inflazione al 6 per cento (+0,2 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre l'inflazione annuale nell'area Ocse è aumentata al 6 per cento (+0,2 per cento rispetto a novembre). È quanto emerge dalle stime calcolate dall'organizzazione internazionale basata a Parigi. In Francia il dato è arrivato al 3,7 per cento (+0,2 per cento), in Spagna al 3,1 per cento (+0,1 per cento), mentre nel Regno Unito l'inflazione è rimasta stabile al 4,2 per cento e in Germania al 3,7 per cento (+0,2 per cento). Sempre su base mensile, l'inflazione degli Stati Uniti a dicembre è arrivata al 3,4 per cento (+0,3 per cento). In Giappone il dato è sceso dal 2,8 per cento di novembre al 2,6 per cento del mese successivo. (Frp)