Sanremo 2024: allarme bomba all'Ariston, individuato autore telefonata

- La polizia di Stato con un'indagine lampo ha individuato in poche ore dopo il fatto il soggetto che questa mattina con una telefonata anonima aveva indicato la presenza di un ordigno esplosivo all'interno del teatro Ariston. Le indagini condotte dal Commissariato di Sanremo in sinergia con la locale Squadra Mobile e grazie alla stretta collaborazione con l'omologo ufficio investigativo lombardo, hanno consentito di stringere il cerchio attorno all'autore. Si tratta di un 52enne, con interessi nell'ambiente musicale, che dovrà rispondere del reato di procurato allarme. L'uomo, rintracciato presso il proprio domicilio e messo alle strette dagli investigatori, ha ammesso immediatamente le proprie responsabilità e spiegato che l'incauto gesto era riconducibile a motivi di acredine con l'organizzazione della manifestazione canora. La rapida definizione della vicenda che aveva destato particolare preoccupazione, conferma l'efficacia dei dispositivi di Polizia attivati in occasione della 74mo edizione del Festival di Sanremo non solo sotto il profilo dell'Ordine e Sicurezza pubblica, ma anche con riguardo al controllo del territorio, alla polizia amministrativa e giudiziaria. (Rin)