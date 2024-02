Segre: Patuanelli (M5s), solidarietà a senatrice, da Basile farneticazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da parte del M5s vi è la massima, la più ampia e pura solidarietà nei confronti della senatrice Segre. Credo che le farneticazioni dell'ex ambasciatrice Basile si commentino da sole". Lo ha detto in capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli intervenendo in Aula. "La senatrice Segre è un fulvido esempio, una mente lucida non soltanto perché è il quadro vivente di un dramma che molti hanno purtroppo vissuto, ma per quello che oggi ci regala, per la sua lucidità, la sua forza e la sua capacità di indicarci un orizzonte di pace e di tolleranza. Credo che le parole che ha dovuto subire oggi siano assolutamente inaccettabili. Leggo le parole che la senatrice Segre ha pronunciato a fine gennaio all'Università di Milano: 'Ricordo la Shoah tutti i giorni. In Medio Oriente è la notte dei tempi, no alle vendette. Non ci dormo'. Parla di tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo in quei territori e di tutte le guerre del pianeta. Continuiamo quindi, da parte nostra, a seguire l'esempio della senatrice Segre, a cui va il nostro più caro abbraccio", ha concluso.(Rin)