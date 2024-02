Scuola: Confindustria, Fondazione Mai premia vincitrici di progetto “Women in Stem” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È importante aumentare la presenza delle donne nelle discipline Stem, che rappresentano le competenze del futuro e che sono sempre più richieste nel mondo del lavoro”, ha affermato Diana Bracco, presidente Fondazione Mai di Confindustria. “Il progetto Women in Stem rappresenta un contributo concreto per valorizzare la componente femminile all’interno di un Sistema integrato di Ricerca, Sviluppo e Innovazione. Un sistema, basato sulla partnership pubblico – privato e sulla cogenerazione, che ha un ruolo essenziale per vincere sfide come digitale, green, energia e salute”, ha aggiunto. Secondo Giovanni Brugnoli, vice presidente di Confindustria per il Capitale Umano, “Confindustria è in prima linea nell'orientamento delle giovani donne verso le competenze Stem e premia coloro che scelgono questi percorsi affinché possano ispirare tante loro coetanee. Abbiamo bisogno di più competenze tecnico-scientifiche per l'industria e per il Paese e abbiamo il dovere di farle conoscere alle nuove generazioni ed in particolare alle ragazze che possono portare un contributo fondamentale di qualità e quantità al nostro capitale umano”. (segue) (Com)