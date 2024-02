Scuola: Confindustria, Fondazione Mai premia vincitrici di progetto “Women in Stem” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Promuovere l'istruzione femminile nelle Stem è un investimento per il futuro delle imprese e della società – ha osservato il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada – considerando quanto l’eliminazione del gap di genere possa garantire maggiore diversità e adattabilità alle sfide tecnologiche, opportunità di carriera e crescita personale per le giovani donne, un bilanciamento più maturo dell’asse vita-lavoro. Con Assolombarda crediamo sia cruciale mettere in campo azioni concrete per garantire condizioni abilitanti per l'empowerment femminile. Anche per questo abbiamo deciso, quest’anno, di aprire un asilo nido all’interno del nostro Palazzo, il primo dell’intero sistema confindustriale. L’obiettivo è rispondere all’urgenza di sostenere le lavoratrici e i lavoratori nel bilanciare vita professionale e familiare, che sappiamo essere uno degli aspetti chiave per supportare le donne nel partecipare alla vita economica del Paese”. “La presenza femminile nelle lauree Stem è fondamentale per promuovere l'uguaglianza di genere e favorire l'innovazione, stimolando soluzioni più diverse e inclusive per le sfide del futuro”, ha aggiunto infine Dorika Franchini, presidente di Space Work. (Com)