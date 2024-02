Roma: Barbato (Fd'I), su bando casa Giunta senza vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera capitolina di Fd'I Francesca Barbato, in una nota dichiara: "Senza vergogna, non ci sono altre parole per definire quello che sta facendo la giunta Gualtieri che sul bando casa continua ostinatamente a premiare chi vive nell'illegalità". "Non è stato sufficiente aver stanziato 11 milioni di euro per ristrutturare le case agli occupanti abusivi della ex caserma del Porto Fluviale. Oggi sono arrivati addirittura a prospettare delle premialità per gli occupanti nel bando per l'assegnazione delle case popolari. Se mai una delibera scempio come questa dovesse approdare in aula - aggiunge - faremo le barricate. E chiameremo a raccolta anche tutti i cittadini onesti che non ne possono più di essere prevaricati da chi abusa della fragilità e della pazienza di altri. L'assessore al Patrimonio Zevi deve governare secondo le regole, e non favorendo comportamenti illegali e criminosi. La misura è colma", conclude l'esponente di Fd'I. (Com)