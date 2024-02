Francia: Abdeslam trasferito dopo una detenzione in Belgio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salah Abdeslam, unico terrorista rimasto in vita tra i membri del commando che il 13 novembre 2015 commise diversi attentati a Parigi, é stato trasferito dal Belgio alla Francia. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv". Abdeslam si trovava in Belgio per il processo sugli attentati di Bruxelles, ma le autorità locali rifiutavano fino ad oggi l'estradizione in Francia, dove l'ex terrorista é stato condannato all'ergastolo duro. (Frp)