Kenya: esplosione impianto di gas, arrestato il principale sospettato

- È stato arrestato in Kenya il principale indiziato nell'inchiesta sull'esplosione di un impianto di gas a Nairobi che la scorsa settimana ha ucciso sei persone e ne ha ferite quasi 300. È quanto reso noto in un comunicato dalla Direzione delle indagini penali, secondo cui Derrick Kimathi - questo il nome del sospettato - aveva affittato il sito di stoccaggio del gas liquefatto e, in quanto tale, risulta essere il principale indiziato in questo caso. Oltre a lui, sono stati arrestati anche tre agenti dell'Autorità nazionale per la gestione ambientale (Nema), accusati di aver rilasciato fraudolentemente autorizzazioni all'esercizio del sito pur essendo situato in una zona residenziale. Altri cinque sospettati sono ancora in libertà: il direttore del sito, due camionisti e altri due dipendenti della Nema. (segue) (Res)