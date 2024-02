Kenya: esplosione impianto di gas, arrestato il principale sospettato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli arresti avvengono dopo che il presidente William Ruto ha chiesto il perseguimento giudiziario dei funzionari governativi che hanno permesso all'impianto di gas di operare illegalmente in una zona residenziale "a causa di incompetenza e corruzione". Giovedì scorso, poco prima di mezzanotte, un camion che trasportava bombole di gas è esploso in una zona densamente popolata di Nairobi, nel quartiere di Embakasi, provocando diversi incendi. Case, attività commerciali e automobili sono state danneggiate dall'esplosione. Tra le vittime c'era anche un bambino, ha riferito la polizia. Secondo le autorità sono state portate in ospedale circa 271 persone, tra cui almeno 25 bambini. I funzionari ambientali considerati sospetti sono stati sospesi dal Nema la settimana scorsa dopo essere stati accusati di aver concesso illegalmente la licenza all'impianto di gas. (Res)